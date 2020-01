Cimitero Terni, più decoro e sicurezza - Tuttoggi

Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria del cimitero di Terni affidati, tramite un accordo quadro, ad una ditta esterna e per un importo di 141 mila euro. “Si tratta – afferma l’ufficio manutenzione del Comune – di un primo stralcio dei lavori più urgenti per la messa in sicurezza del patrimonio cimiteriale e che partirà dalla riqualificazione di alcuni padiglioni (A, B, N.2, 3, 10, 11,C5 e Ha)”.

“La giunta ha deciso – afferma Benedetta Salvati, assessore con delega anche ai servizi cimiteriali – di aumentare i controlli nel luogo consacrato al riposo dei defunti che, per troppo tempo, è rimasto in balia degli eventi e delle circostanze. Il cimitero municipale verrà dotato di sistemi di controllo degli accessi con Smart card per i veicoli, verrà istallato un videocitofono e verranno automatizzati cancelli e barra di accesso al fine di accrescere la sicurezza dei cittadini e restituire a questo luogo di silenzio e memoria il decoro necessario”.