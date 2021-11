“L’amministrazione comunale di Palermo sta facendo di tutto per superare l’emergenza al cimitero dei Rotoli. Le salme non sono più mille ma circa 800 al deposito, non ci sono più salme per terra e la condizone di pulizia è migliore rispetto al passato”. Così il sindaco di Palermo Leoluca Orlando in occasione della commemorazione dei defunti.

