Ciclovia di Santa Rita, avvio delle espropriazioni | Un passo avanti verso la realizzazione - Tuttoggi.info

Tra turismo, devozione e sostenibilità. Il progetto unisce Cascia e Norcia in un percorso innovativo tra natura e storia

Il progetto della Ciclovia di S. Rita, un ambizioso itinerario che unisce turismo e devozione, sta prendendo forma tra i Comuni di Cascia e Norcia. Questo progetto si inserisce nell’ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) e si avvale del sostegno dell’Agenzia per la Coesione Territoriale. In linea con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e il Fondo complementare Sisma Centro Italia, la Ciclovia di S. Rita, presentato già in occasione dell Fiera del Cicloturismo lo scorso marzo, rappresenta una risposta innovativa alle esigenze di mobilità lenta e turismo sostenibile.

Avvio del procedimento espropriativo

Recentemente, è stato dato avvio al procedimento espropriativo per la realizzazione del primo stralcio della Ciclovia di S. Rita. Il tratto interessato si estende dalla progressiva km 5 lungo la S.S. 320, località “Ponte della Cerasola”, fino a Serravalle nel Comune di Norcia. Questa fase rappresenta un passo cruciale per l’avanzamento dei lavori.

L’obiettivo principale del progetto è connettere la rete cicloturistica regionale e locale, promuovendo il turismo ecologico e valorizzando le risorse naturali dell’area. Con un finanziamento complessivo di 5.582.291 euro, suddiviso in due stralci, il progetto mira a potenziare l’utilizzo di risorse rinnovabili e a incrementare l’attrattività turistica della regione.

Un itinerario immerso nella natura tra storia e innovazione

Il percorso si sviluppa lungo il fondo della Valle del Corno, alternando paesaggi rurali a scorci naturalistici e storici. La ciclovia, che si estende per circa 10 km, è progettata per integrarsi armoniosamente nel paesaggio, con un impatto ambientale ridotto e un approccio rispettoso della natura. Inoltre, l’intervento non pregiudica la godibilità dei panorami, grazie all’uso di materiali naturali e locali.

Il progetto prevede infatti l’uso di tecnologie avanzate e sostenibili, come l’illuminazione a LED alimentata da pannelli fotovoltaici e postazioni di ricarica per e-bike. Gli attraversamenti fluviali sono stati progettati con attenzione all’integrazione ambientale, utilizzando materiali come l’acciaio Corten.

La Ciclovia di S. Rita quindi non è solo un progetto infrastrutturale, ma un simbolo di resilienza e rinnovamento per le comunità colpite dal sisma del Centro Italia. Con la sua realizzazione, Cascia e Norcia si propongono come modelli di sviluppo sostenibile e inclusivo, in linea con gli obiettivi europei di ripresa e coesione territoriale.

