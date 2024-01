Ciclista umbro investito da un 90enne, è gravissimo - Tuttoggi.info

Il ciclista 60enne è stato travolto a pochi chilometri dal confine tra Umbria e Toscana. E' ricoverato all'ospedale di Siena

Sono gravissime le condizioni di un ciclista umbro investito da un’auto guidata da un 90enne. L’incidente stradale è avvenuto in Toscana, ad una decina di chilometri dal confine con l’Umbria, domenica mattina intorno alle 9,30.

Secondo quanto ricostruito, il ciclista, un 60enne di Castiglione del Lago, era in sella alla sua bici nella zona tra Camucia e Terontola (nel comune di Cortona) quando è stato travolto da un’auto – una Lancia Ypsilon – condotta da un 90enne. Sul posto la polizia locale cortonese, che ha provveduto ai rilievi dell’incidente, mentre il ciclista umbro è stato trasportato all’ospedale di Siena con l’elisoccorso, in condizioni gravissime. E’ ricoverato in rianimazione.