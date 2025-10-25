 Ciclista ferito dopo caduta in dirupo, Nibbio in volo - Tuttoggi.info
Ciclista ferito dopo caduta in dirupo, Nibbio in volo

Ciclista ferito dopo caduta in dirupo, Nibbio in volo

Ciclista ferito dopo una caduta in una dirupo. Si alza in volo l'elisoccorso Nibbio per il trasferimento in ospedale
Sab, 25/10/2025 - 15:27

Nella tarda mattinata di oggi, 25 ottobre, è stato attivato un intervento di soccorso in una zona boschiva impervia del territorio di Passignano sul Trasimeno, a seguito di una caduta da parte di un ciclista. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, supportati dall’elisoccorso Nibbio, i Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Castiglione del Lago e la Squadra di Soccorso Alpino e Speleologico Umbra (SASU) per le operazioni di ricerca e estrazione del ferito dalla difficile ubicazione.

Le condizioni della persona soccorsa, al momento del trasporto verso la struttura ospedaliera di riferimento, non apparivano gravi, ma sono attualmente in corso di valutazione da parte del personale medico del 118 per accertarne le reali condizioni. Le operazioni si sono svolte con tempestività e coordinamento tra tutte le forze in campo.

