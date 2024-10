Cicerelli di rigore all’ultimo regala 3 punti alla Ternana dopo i 2 di penalizzazione PAGELLE

Con un rigore all’ultimo minuto siglato da Cicerelli la Ternana torna al successo contro il Sestri Levante. Solo un piccolo passo avanti in classifica in questo martedì di anticipo, vista la sentenza che qualche ora prima aveva portato alla penalizzazione di 2 punti.

In un primo tempo con poche emozioni è la Ternana a sfiorare il vantaggio con i tentativi di Cicerelli, che non trova la porta, e soprattutto di Cianci, sul quale Anacoura compie un grande intervento.

Ripresa con la Ternana che prova a fare la partita, senza però creare vere occasioni. Ne ha due in un minuto, invece, il Sestri Levante, sempre con Parravicini, che non trova il guizzo giusto.

Ma nel finale, prima Curcio a colpo sicuro colpisce il palo, poi al 45′ l’episodio decisivo: Montebugnoli ferma Curcio sulla riga di porta, calcio di rigore. Dal dischetto va Cicerelli che non sbaglia e consegna alla Ternana 3 punti. Peccato che la sentenza del Tribunale federale per non aver rispettato gli adempimenti relativi a ritenute Irpef di maggio e giugno e i contributi Inps di giugno nel pomeriggio ha tolto 2 punti ai rossoverdi.

Tabellino e pagelle

Sestri Levante – Ternana 0-1

45′ st Cicerelli (rig.)

Sestri Levante: Anacoura 6, Primasso 6, Valentini 6.5, Montebugnoli 5, Podda 6, Brunet 6 (45′ st Durmush sv), Rosetti 5.5 (26′ st Raggio Garibaldi 6), Conti6, Furno 6, Clemenza 6 (12′ st Parravicini 5.5), Pavanello 5.5. All. Scotto 6.

Ternana: Vannucchi 6, Maestrelli 6, Capuano 6, Loiacono 6 (36′ st Patanè sv), Donati 6, de Boer 6.5, Romeo 6 (37′ pt Aloi 6.5), Martella 6 (25′ st Tito 6), Cicerelli 6.5, Donnarumma 5.5 (25′ st Curcio 6), Cianci 6.5. All. Abate 6.