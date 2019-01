“Ciao Max, ci mancherai tantissimo”

Perugia ha voluto dare l’ultimo saluto a Massimo Tesorini, l’imprenditore che con tante iniziative ha saputo promuovere la città, il territorio e le sue eccellenze. Un organizzatore di eventi a cui si sono ispirati tanti giovani che lavorano in questo settore.

Una grave perdita, difficile da accettare per i tanti amici e per i suoi cari, anche per le circostanze in cui è maturata. Massimo è stato infatti stroncato nella sua abitazione, dove era rientrato dopo la tradizionale partita a calcio con gli amici. A trovarlo a terra la compagna, che ha allertato il 118, ma ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato inutile.

Una notizia che ha profondamente colpito la comunità perugina, che si è stretta intorno ai familiari di Massimo Tesorini. La famiglia Tesorini, interpretando la volontà di Massimo, amico di Leonardo Cenci – in queste ore ricoverato all’ospedale di Perugia dove sta combattendo la sua battaglia più dura – ha devoluto le offerte durante i funerali all’associazione Avanti Tutta, che nel ringraziare la famiglia, ha ricordato così il loro grande amico: “Max ci mancherai tantissimo ma siamo tranquilli che ci continuerai ad aiutare anche su in cielo, tra gli angeli, perché è quello il posto dove meriti di stare“.

