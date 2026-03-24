Cia lancia nuovo bando Bandiera Verde. Nel 2025 Premio Gold a Società Dall’Aglio - Tuttoggi.info

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Cia lancia nuovo bando Bandiera Verde. Nel 2025 Premio Gold a Società Dall’Aglio

ItalPress

Cia lancia nuovo bando Bandiera Verde. Nel 2025 Premio Gold a Società Dall’Aglio

Mar, 24/03/2026 - 12:03

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GATTATICO (ITALPRESS) – Cia-Agricoltori Italiani lancia il bando per la nuova edizione di Bandiera Verde, il riconoscimento che ogni anno premia aziende, comuni, enti e organizzazioni che si sono distinti per il loro impegno a favore dell’agricoltura e del patrimonio enogastronomico nazionale. Nel 2025, a vincere il premio più ambito, la Bandiera Verde Gold, la Società Agricola Dall’Aglio di Gattatico (RE), nella categoria “Agri-Family”. Alla terza generazione, l’azienda emiliana che produce Parmigiano Reggiano con latte esclusivamente delle sue mucche, è stata ritenuta un esempio virtuoso di filiera corta e integrata.
f03/sat/gtr
(Video in collaborazione con Cia)

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