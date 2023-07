"Ci sono i ladri in giardino", scatta l'inseguimento della polizia: un arresto - Tuttoggi.info

Ladro cerca di scappare e aggredisce agente di polizia, esplosi colpi in aria per fer fermarlo. Fuggito un altro uomo

Poco prima della mezzanotte di mercoledì, il personale della Polizia di Stato di Perugia, su disposizione della Sala Operativa della Questura, si è portato in zona Bagnaia dove si stava consumando un tentativo di furto ai danni dei proprietari di una villetta a schiera. La comunicazione pervenuta alla Questura riguardava in particolare la presenza di soggetti all’interno di un giardino, i quali stavano tentando di fare accesso nei locali della casa.

Giunti sul posto, gli agenti della Squadra Volante, dopo aver inizialmente preso contatto con il vicinato al fine di acquisire più dettagli possibili sulla questione, immediatamente cominciavano a perlustrare le zone interessate con l’intento di individuare gli intrusi.

Le ricerche dei due operatori prendevano le mosse proprio dal giardino della casa, dove scorgevano la sagoma di due individui che si stavano dando alla fuga oltrepassando la siepe, per poi uscire dai confini della residenza e cercare di far perdere le proprie tracce nei campi agricoli presenti nelle immediate vicinanze.

Uno degli operatori, postosi all’inseguimento, riusciva, dopo aver scavalcato una recinzione, a raggiungere uno dei due uomini, il quale aggrediva il poliziotto con calci e pugni. Ne nasceva una colluttazione durante la quale l’operatore esplodeva alcuni colpi in aria con l’arma di ordinanza.

Dopo aver messo in sicurezza il soggetto, identificato come un cittadino straniero di origini albanesi, classe 1992, gravato da precedenti di polizia e irregolare sul Territorio Nazionale lo stesso veniva portato presso gli uffici della Questura e tratto in arresto per i reati di tentato furto in abitazione, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.