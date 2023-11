"Christmas time 2023", scocca l'ora del Natale a Gualdo Tadino con oltre 80 eventi - Tuttoggi.info

Presentato il ricco cartellone di manifestazioni per grandi e piccini, si inizia il 1 dicembre e si continuerà fino al 15 gennaio | Ecco il programma

Gualdo Tadino si veste a festa con “Christmas time 2023”: luci, suoni, personaggi e colori animeranno la città da venerdì 1 dicembre, per oltre un mese, con un ricco cartellone di manifestazioni.

La presentazione ufficiale del programma, composto da oltre 80 eventi natalizi di vario genere organizzati dal Comune, in collaborazione con associazioni, pro loco, artisti locali e scuole, si è svolta stamattina (martedì 28 novembre) in municipio, alla presenza del sindaco Massimiliano Presciutti, della giunta e della responsabile dell’Ufficio Cultura Cristina Sabbatini.

“Presentiamo oggi il ricco calendario di iniziative 2023 – ha dichiarato Presciutti – che animeranno Gualdo Tadino. Parliamo di oltre 80 eventi adatti da 0 a 100 anni rivolti a bambini, famiglie e adulti, che si svolgeranno all’aperto e al chiuso in centro storico e non solo. Siamo molto soddisfatti di quanto messo in piedi, nonostante il budget limitato, perché c’è stata una grande partecipazione della comunità. L’8 dicembre ci sarà l’accensione delle luminarie e dell’albero di Natale dalle 16.30, insieme a molte altre iniziative che ravviveranno Gualdo fino al 15 gennaio, giornata dedicata da sempre al nostro patrono, il Beato Angelo, che nel 2024 vedrà un anno importantissimo, le celebrazioni per i 700 anni dalla sua morte”.

Programma 2023

Si parte dunque mercoledì 1 dicembre con un doppio spettacolo teatrale: “La Calandria” al Teatro Talia alle ore 21 e “Il primo servitore” al Teatro Don Bosco alle ore 20.45. Tra le tante attrazioni che accompagneranno gualdesi e turisti nel prossimo mese c’è la Fabbrica degli Elfi di Babbo Natale in Piazza Garibaldi (8-9-10-16-17-23-24 dicembre e 6 gennaio dalle ore 16 alle ore 19.30 a cura di CreaMe) al Regno di Babbo di Natale alla Rocca Flea (8-9-10-16-17-23-24 dicembre dalle ore 16 alle 19 a cura della Compagnia di Re Artù), passando per il truccabimbi della Stanza incantata in Piazza Martiri (8-9-10-16-17-23-24 dicembre e 6 gennaio dalle 16 alle 19 a cura di CreaMe).

Il trenino

Tutte le attrazioni saranno collegate dal trenino di Natale (in funzione nelle date 8-9-10-16-17-23-24 dicembre dalle ore 15.30 alle 20.30) che sarà disponibile nelle seguenti “stazioni”: Piazzale Fulvio Sbarretti, Piazza Mazzini, Piazza Martiri della Libertà, Rocca Flea, Giardini Pubblici.

Libri e amici animali

Per gli amanti dei libri si svolgerà ogni giovedì (novità di quest’anno) la rassegna “Natale d’Autore” (14-21-28 dicembre e 4 gennaio alle ore 18 nella Sala Consiliare), mentre per coloro che adorano gli animali, invece, doppio appuntamento con il Battesimo della sella con Pony in Piazza Martiri (9 dicembre alle ore 16 a cura di “La Scuderia”) e Natale a 4 Zampe sempre in Piazza Martiri (10 dicembre ore 16.30 a cura dei volontari del Canile Rifugio di Gualdo Tadino).

Enogastronomia, musica e teatro

Da ricordare, inoltre, le iniziative enogastronomiche de I secondi d’Italia alla Taverna di San Facondino (16 dicembre a cura di Confcommercio e Università dei Sapori) e La Cucina del Bosco nella stessa location (22 dicembre alle ore 18 a cura di Sommelier AIS Umbria e Cuochi-Ristoratori), quelle musicali con Canzoni di Natale Itineranti nel centro storico (16 dicembre alle ore 16.30 a cura della Banda locale) ed il Concerto della Banda Musicale Città di Gualdo Tadino (6 gennaio ore 18.15 al Teatro Talia), quelle teatrali con gli spettacoli “Il bianco e il nero” (10 dicembre ore 17 al Teatro Talia a cura di Note di Teatro), “Il Piacere dell’attesa” (21 dicembre ore 20.45 al Teatro Don Bosco), ma anche tutti i Musei aperti sotto l’albero.

Presepi e montagna

Ci saranno ovviamente anche i meravigliosi Presepi da visitare al Santuario della Madonna del Divino Amore (dall’8 dicembre al 15 gennaio/Sabato e domenica ore 8-20 e Feriali su appuntamento), a San Giuseppe Artigiano (8 e dal 24 al 30 dic./1,6,7,14,15 gennaio dalle ore 15 alle 18.30) ed il Presepe Vivente Venite Adoremus (25-26 dicembre e 1-6 gennaio dalle 16.30 alle 19.30 a cura dell’Associazione Capezza). Saranno disponibili, infine, anche eventi inerenti la “Nostra Montagna” organizzati da Valsorda Tour (info www.valsordatour.it, Cel. 333.5380258) e dall’Associazione Rifugi Valsorda (per info e prenotazioni www.viverevalsorda.com e Cel. 340.6911212)

Info

Il Calendario completo “Christmas time 2023” sarà distribuito nelle scuole e presente nei social network. Tutti gli eventi saranno consultabili, con tutti gli aggiornamenti, nella pagina FB Gualdo Tadino tradizione, cultura, emozioni curato dall’agenzia Be Creative.