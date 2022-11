Christmas Time 2022, a Gualdo Tadino arriva il Natale | Gli eventi in programma - Tuttoggi

Tante le attrazioni che accompagneranno gualdesi e turisti nel prossimo mese: si va dalla Fabbrica degli Elfi di Babbo Natale presso la Rocca Flea (aperto 8-10-11-17-18-22-23-24 dicembre dalle ore 16 alle ore 19) al Mercatino sotto l’albero in Piazza Mazzini (8-10-11-17-18 dicembre), dalla Favola di Frozen in Piazza Soprammuro (aperto 8-10-11-17-18-24 dicembre dalle ore 16 alle 19) al Presepe Vivente “Venite Adoremus” (25-26 dicembre e 1 e 6 gennaio) presso gli Orti Istituto Bambin Gesù, passando per il Presepe San Giuseppe Artigiano (date 8-11-18-25-26-27-28-29-30 dic. / 1-6-15 gen.), la Befana Volante (6 gennaio ore 17 in Piazza Martiri, a cura dei Vigili del Fuoco di Gaifana) ed il Concerto della Banda Comunale Città di Gualdo Tadino per l’8 gennaio alle ore 18 al Teatro Talia.

Tutte le attrazioni saranno inoltre collegate dal trenino di Natale (in funzione nelle date 8-10-11-17-18 dicembre) che sarà disponibile nelle “stazioni” di: Piazzale Fulvio Sbarretti, Piazza Mazzini, Piazza Martiri della Libertà, Rocca Flea e Giardini Pubblici.

“Abbiamo fatto un notevole sforzo per rientrare nel budget che ci siamo dati stante le difficoltà economiche che attraversano Comuni, cittadini ed imprese. In questo anno, dopo i due faticosi del Covid – ha sottolineato l’assessore alla Cultura Barbara Bucari – abbiamo cercato di non esagerare con l’austerity ma allo stesso tempo di non perderci in eccessi. Tutto il programma è il frutto della collaborazione con tante realtà associative gualdesi, eventi sobri ben rappresentano lo spirito del Natale. Abbiamo decorato di luci a basso consumo la città, non abbiamo tagliato alberi e guardato ai bambini, protagonisti di questa festa”.

La città di Gualdo Tadino ospiterà un programma con oltre un mese di eventi, che si svolgeranno nel centro storico, e che sarà consultabile con tutti gli aggiornamenti nella pagina FB Gualdo Tadino Eventi.

Saranno disponibili quest’anno anche eventi ambientali organizzati da Valsorda Tour (11 dicembre Escursione “I sentieri del cuore”, 18 dicembre Camminata “Christmas Walk”, 30 dicembre Cani da slitta “occhi blu”, info www.valsordatour.it, Cel. 333.5380258) e Ski Club (Giornate sulle piste da fondo, passeggiate con ciaspole e a piedi a partire dal 18 dicembre, Cel. 338.3183857).

“In occasione delle feste natalizie – ha dichiarato il sindaco Massimiliano Presciutti – da giovedi prossimo riaccenderemo tutta la città. Nell’ultimo periodo abbiamo chiesto dei sacrifici a tutti i cittadini spegnendo per alcune ore la pubblica illuminazione anche in virtù dell’aumento del costo dell’energia. Con l’accensione delle luminarie dal 1 dicembre, però, riaccenderemo le luci di tutta la città Gualdo Tadino, con la speranza che questo ritrovato spirito di collaborazione possa rafforzarsi per il bene di tutta la comunità”.

Programma e info

Dicembre 2022

Gennaio 2023