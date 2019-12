"Christmas running Valnestore", in 150 alla corsa dei Babbi Natale - Tuttoggi

Centocinquanta Babbi Natale a Piegaro per la seconda Christmas Running Valnestore. Il freddo di domenica mattina non ha scoraggiato i tanti runner che in costume natalizio hanno percorso dieci chilometri intorno al capoluogo.

A tagliare il traguardo per primo, dopo appena 34 minuti e 44 secondi, è stato Fabio Conti dell’Atletica Winner, seguito da Andrea Lucchetti dell’Atletica e da Simone Falomi dell’Asd Podistica.

Tra le donne la più veloce è stata Irene Enriquez che ha compiuto il percorso in 41 minuti e 27 secondi.

A regalare spettacolo durante la Christmas running sono stati anche i più piccoli, un gruppo di 35 bambini da cinque a 12 anni che prima della partenza degli adulti si sono cimentati in una minimaratona di 500 metri.

Il circuito prevedeva un primo chilometro di discesa, poi un tratto di 7.5km in pianura e soltanto l’ultimo chilometro in salita. Partenza ed arrivo in Piazza Verneuil En Halatte.

Sono stati premiati i primi 10 assoluti maschili e femminili con premi in natura e prodotti natalizi.

Alla manifestazione erano presenti per conto dell’Amministrazione comunale la consigliera comunale nonché vicepresidente del Consiglio regionale Simona Meloni e l’assessore Samanta Bartolini. “Lo sport aggrega – ha dichiarato Meloni – unisce tutti, promuove la salute fisica e psicologica, promuove i nostri meravigliosi territori”. L’evento è stato a cura dell’Assessorato turismo e Cultura del Comune di Piegaro in collaborazione con Athletic Team Perugia.