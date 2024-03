Christillin "Per la Juventus non è un momento facile" - Tuttoggi.info

TORINO (ITALPRESS) – “Non è un momento facile, i numeri parlano chiaro. Otto punti in sette partite non è una media che ci fa ben sperare però con la sosta si spera veramente tutti di rimettere un po’ le cose nel corso giusto. La prima parte dell’anno era partita meglio delle previsioni, adesso no. Speriamo che la sosta possa ricucire un po’ l’ambiente”. Così Evelina Christillin, membro aggiuntivo della Uefa nel Consiglio della Fifa, a margine dell’evento “Golden Hearts” al teatro Concordia di Venaria Reale, ha commentato la situazione della Juventus in campionato. “Sembra che sia una squadra un po’ spaesata – ha aggiunto Christillin, tifosa bianconera – L’allenatore (Allegri, ndr) sicuramente è nervoso a giudicare da alcune reazioni con i giornalisti. Però possono capire che sia una situazione ad alta tensione. Questo, da parte di chi è al comando, non trasmette

sicurezza a chi gioca. Le individualità della Juventus sono buone. Non si capisce però per esempio l’atteggiamento di Vlahovic di ieri (espulso nel finale di Juventus-Genoa, ndr), il secondo giallo ci stava”, ha concluso.

xb4/mc/gtr