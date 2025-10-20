 Chivu “Union SG aggressiva, Thuram out anche a Napoli” - Tuttoggi.info
Chivu “Union SG aggressiva, Thuram out anche a Napoli”

Chivu “Union SG aggressiva, Thuram out anche a Napoli”

Lun, 20/10/2025 - 21:18

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Loro sono una squadra che ha un’identità e l’ha mantenuta: hanno vinto lo scorso campionato e sono ora primi in classifica mentre in Champions hanno battuto il PSV. E’ una squadra aggressiva, che ti prende alto, che vuole recuperare palla il prima possibile e che ha gamba: dovremo essere attenti e bravi a evitare la loro pressione e la loro aggressività”. Sarà questa, per Cristian Chivu, la chiave della sfida di domani a Bruxelles contro l’Union Saint-Gilloise.

“Ai ragazzi chiedo quello che chiedo da quando sono arrivato, responsabilità, felicità, passione. Bisogna onorare questa competizione – aggiunge il tecnico dell’Inter -. Sappiamo quanto sia importante e stiamo pensando solo a questa partita”.

Niente testa al Napoli, insomma, gara in cui mancherà Thuram, non ancora recuperato. “Mi dispiace perchè è un giocatore importante e un ragazzo che non meritava tutta questa pausa. Quando tornerà? Penso che dopo Napoli sarà in gruppo, non so se sarà disponibile per la Fiorentina o per la partita dopo col Verona, ma sono passati già 20 giorni dall’infortunio e avrà bisogno di riatletizzazione e allenamenti con la squadra”.

L’Inter è reduce da sei vittorie di fila fra Champions e campionato ma nessun segreto: “non ero scarso quando mi è stata data questa responsabilità e non sono il più bravo adesso, è solo questione di risultati e di percezione da parte degli altri ma so che ci vuole poco per ritornare a dire determinate cose. Sono felice di quello che i ragazzi stanno provando a fare, stanno cercando di fare una stagione importante, sono bravi e se lo meritano, hanno l’ambizione di rimanere a certi livelli”.

Nessun indizio su chi giocherà in attacco; mentre fra i pali Chivu conferma che toccherà a Yann Sommer.Loro sono una squadra molto aggressiva. Sono giovani e corrono tanto: giocano con molta intensità. Sarà una partita bella, difficile: dovremo fare il massimo per vincerla”, sottolinea il portiere svizzero, pure lui apparso in crescita. “Ci sentiamo bene adesso, decisamente meglio rispetto all’inizio dell’annata. E’ normale, a mio avviso, dopo la scorsa stagione, avere qualche calo. Per tutti i giocatori è importante avere un bel rapporto con il proprio allenatore. Chivu ci sta dando parecchio”.

