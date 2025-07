Chiusura ponte ferrovia, protesta di 32 esercizi: Alleanza Civica sollecita Giunta | Con lavori a San Sabino difficoltà anche per VVFF - Tuttoggi.info

Una chiusura, quella del ponte della ferrovia che collega Spoleto a San Giacomo che sta creando non pochi problemi economici alle attività commerciali di Madonna di Lugo la cui protesta è arrivata anche sui banchi del consiglio comunale.

A sollecitare il sindaco Sisti sono i due consiglieri di Alleanza Civica (Alessandra Dottarelli e Gianmarco Profili) che chiedono al primo cittadino e all’assessore Cesaretti non solo di monitorare i lavori ma di verificare eventuali ristori alle attività.

Leggiamo il documento: “Come Alleanza Civica ci facciamo portavoce delle forti preoccupazioni e delle legittime rimostranze espresse da 32 attività commerciali della zona di Madonna di Lugo, duramente colpite dalla chiusura del ponte ferroviario. Abbiamo informato il Sindaco e la Giunta comunale, nel corso del Consiglio Comunale di giovedì, circa la situazione critica venutasi a creare a causa di una gestione discutibile, sia nei tempi sia nelle modalità di comunicazione e attuazione dei lavori” scrivono Dottarelli e Profili.

La lettera di protesta delle attività commerciali:

“È nostro dovere istituzionale riportare con la massima chiarezza e urgenza gli effetti negativi che tale chiusura sta producendo sul tessuto economico e sociale di questa importante area commerciale della città. Ora ci aspettiamo che il Sindaco Sisti e l’Assessore Cesaretti mantengano gli impegni assunti verbalmente in consiglio. In particolare: massima vigilanza sul rispetto delle tempistiche dei lavori; riapertura al traffico entro l’8 agosto; stanziare fondi per garantire eventuali sgravi fiscali o contributi economici a sostegno delle aziende danneggiate.

Qualora dovessero, malauguratamente, verificarsi ritardi, chiediamo fin da ora che le attività siano prontamente informate e che si valuti tempestivamente la possibilità di riaprire almeno una corsia a senso unico alternato, regolata da impianto semaforico, concentrando i lavori più complessi in questa prima fase di chiusura totale”.

La nota alla stampa è accompagnata dalla lettera di protesta che i 32 rappresentanti legali di esercizi e imprese hanno inviato lo scorso 18 luglio a RFI e al Comune sui lavori che stanno interessando il ponte della ferrovia.

Una situazione che interessa anche il Comando dei Vigili del Fuoco in caso di emergenze verso il centro cittadino, stante la parziale chiusura del tratto all’uscita di San Sabino per lavori gestiti in questo caso da Anas e che allunga i tempi di intervento. Una programmazione più attenta e una maggiore comunicazione tra enti, al fine di non sovrapporre lavori pubblici che rischiano di compromettere anche gli interventi più urgenti delle forze dell’ordine, sarebbe quanto meno opportuna.