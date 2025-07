Chiusura casello Orte per Firenze | Percorsi alternativi - Tuttoggi.info

Lungo l’autostrada A1, a decorrere dalla serata del 23 luglio, fino ore notturne del 24 luglio 2025, per consentire l’esecuzione di urgenti lavori è stata disposta la chiusura del casello di Orte in entrata verso Firenze ed in uscita per chi proviene da Firenze.

Chiusura casello Orte, percorsi alternativi

Per i veicoli leggeri o di massa a pieno carico inferiore alle 10 tonnellate, di utilizzare la stazione di Attigliano; per i veicoli con massa a pieno carico superiore alle 10 tonnellate, a causa di una limitazione vigente sulla SP20 nel territorio del comune di Bomarzo, si consiglia di uscire alla stazione di Orvieto, percorrere la SP71 in direzione Montefiascone, quindi la SS2 Cassia in direzione Viterbo e successivamente la SS675 in direzione Orte rientrando in A01 – Milano-Napoli alla stazione di Orte.