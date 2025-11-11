 Chiusi due negozi per carenze igienico-sanitarie e mancanza acqua potabile - Tuttoggi.info
Chiusi due negozi per carenze igienico-sanitarie e mancanza acqua potabile

Redazione

Chiusi due negozi per carenze igienico-sanitarie e mancanza acqua potabile

Terni, chiusi due negozi dopo controlli di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. Operazione Alto Impatto
Mar, 11/11/2025 - 19:34

Nella giornata di martedì 11 novembre, nell’ambito di un servizio “Alto Impatto” disposto dal Questore, sono stati impiegati equipaggi della Polizia di Stato, del Reparto Prevenzione Crimine Umbria–Marche, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale e dell’U.S.L. Umbria 2 – U.O. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione. Il dispositivo, coordinato sul campo dal Vice Questore dr. Francesco Falciola, ha interessato varie zone della città, in particolare piazza Buozzi, via Fratelli Rosselli, piazza Dante, via Eugenio Chiesa e viale Benedetto Brin, oltre alle aree verdi e ad alcuni esercizi commerciali segnalati dai cittadini. Durante i controlli sono state identificate 167 persone, di cui 31 straniere extracomunitarie. Sono stati inoltre controllati 101 veicoli, effettuati 11 posti di controllo e sottoposti a verifica 5 esercizi commerciali.

Chiusi due negozi per carenze igienico-sanitarie e mancanza acqua potabile

I controlli presso alcuni esercizi etnici hanno portato all’accertamento di irregolarità igienico–sanitarie, fiscali e lavorative, con conseguenti provvedimenti di sospensione e sanzioni amministrative da parte dell’U.S.L. Umbria 2 e della Guardia di Finanza. In due attività sono state riscontrate gravi carenze igieniche e mancanza di acqua potabile, che hanno comportato la chiusura temporanea dei locali; in un altro esercizio è stata accertata l’emersione di lavoro nero, mentre in altri casi sono state contestate violazioni fiscali.

Il Questore Michele Abenante, nel commentare i risultati dell’operazione, ha espresso apprezzamento per il lavoro sinergico svolto dal personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, sottolineando come “la collaborazione tra le forze dell’ordine e gli enti di
controllo rappresenti la chiave per garantire una presenza costante e rassicurante sul territorio, contrastando con decisione ogni forma di illegalità”.
Nessuna criticità per l’ordine e la sicurezza pubblica è emersa nel corso del servizio, che si inserisce nel più ampio piano di prevenzione e controllo territoriale voluto dal Questore Abenante per la tutela della sicurezza dei cittadini e del decoro urbano.

