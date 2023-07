Chiusa struttura per anziani senza autorizzazioni con 12 ospiti

Scoperta struttura per anziani autosufficienti senza permessi a Borgo Rivo, scatta l'ordinanza di chiusura

Chiusa a Terni una struttura per anziani senza autorizzazioni. Dodici gli ospiti presenti al momento del blitz di polizia locale ternana, personale della direzione comunale all’ambiente e carabinieri del Nas di Perugia. Controlli seguiti da un’ordinanza del sindaco Stefano Bandecchi di chiusura dell’attività, previo trasferimento e ricollocazione nelle famiglie di provenienza degli utenti presenti.

I controlli – su impulso della direzione Welfare del Comune di Terni – sono scattati tra giovedì e venerdì in una struttura assistenziale per anziani autosufficienti ubicata nella periferia cittadina, a Borgo Rivo, accertando la mancanza della specifica autorizzazione prevista dalla normativa regionale. Nei confronti del gestore sono scattati sia la denuncia che una sanzione amministrativa, mentre come detto il sindaco ha firmato una specifica ordinanza di chiusura da ottemperare entro 7 giorni.

“Soprattutto nel periodo estivo, notoriamente il più delicato, è necessario porre grande attenzione sulle strutture per gli anziani e sui servizi in generale riservati alle fasce più deboli della popolazione. L’Amministrazione comunale di Terni sta effettuando controlli sistematici e mirati a prevenire e sanzionare ogni situazione che possa creare pericoli alla salute e al benessere delle persone assisistite, a tutela delle fasce vulnerabili quali gli anziani“. Così il vicesindaco Riccardo Corridore e l’assessora al welfare Viviana Altamura. “Ringraziamo la Polizia Locale e la direzione Welfare per quanto stanno facendo – proseguono – e in particolare per quanto fatto sulla struttura priva di ogni autorizzazione inviduata nella zona di Borgo RIvo, nonchè la direzione Ambiente per l’apporto dato”.