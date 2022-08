Chiude temporaneamente la Flaminia da Sant'Eraclio verso nord - Tuttoggi

Sulla Flaminia sarà temporaneamente chiusa la corsia in direzione Fano tra lo svincolo di Sant’Eraclio e l’innesto della SS77 per Macerata

Nella giornata di domani, martedì 9 agosto, sulla strada statale 3 “Flaminia” sarà temporaneamente chiusa la corsia in direzione Fano tra lo svincolo di Sant’Eraclio e l’innesto della SS77 per Macerata.

Il traffico sarà deviato sul vecchio tracciato della statale con indicazioni sul posto, per il tempo strettamente necessario agli interventi urgenti di ripristino del piano viabile in corrispondenza del varco sullo spartitraffico attualmente utilizzato per lo scambio di carreggiata in corrispondenza del cantiere.