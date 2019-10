Chiude per lavori di manutenzione l’Ufficio Postale di Sanfatucchio

Poste Italiane comunica che a partire da lunedì 07 ottobre, l’ufficio postale di San Fatucchio sito in Via Belveduto 11, sarà interessato da lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al miglioramento degli standard di accoglienza per clienti e personale.

Poste Italiane, per limitare al minimo i disagi alla clientela, ha previsto l’installazione di un Ufficio Postale Mobile nel piazzale retrostante Circolo Arci San Fatucchio, dove sarà possibile effettuare tutte le operazioni, compreso il ritiro di oggetti a firma e accettazione di raccomandate, assicurate e posta ordinaria.

L’Ufficio Mobile osserverà il medesimo orario di apertura al pubblico, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,20 alle ore 13,45, e il sabato dalle ore 8,20 alle ore 12,45.

L’ufficio postale di San Fatucchio riaprirà con i consueti orari da venerdì 18 ottobre.

