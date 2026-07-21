Chironomidi al Trasimeno, Regione potenzia le misure. Meloni: "Soluzioni strutturali no emergenza" - Tuttoggi.info

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Chironomidi al Trasimeno, Regione potenzia le misure. Meloni: “Soluzioni strutturali no emergenza”

Redazione

Chironomidi al Trasimeno, Regione potenzia le misure. Meloni: “Soluzioni strutturali no emergenza”

Installazione di altre due isole, potenziamento delle tofolamp, ripristino dell’hovercraft e nuovi attrattori sonori, alcune delle misure
Mar, 21/07/2026 - 08:26

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Nuovo incontro ieri con il tavolo tecnico dedicato al Lago Trasimeno e in particolare al fenomeno dei chironomidi, coinvolgendo gli uffici regionali, l’Università e i rappresentanti del territorio: lo rende noto l’ assessora regionale, Simona Meloni. Dal confronto è emerso il percorso operativo che la Regione Umbria sta già adottando con l’installazione di altre due isole nel lago, il potenziamento delle tofolamp, il ripristino dell’hovercraft per raggiungere le aree con fondali più bassi e la ricerca di nuovi attrattori sonori per la cattura degli insetti. Dalla Regione fanno sapere che si tratta di azioni programmate e coordinate dall’Assessorato, che si inseriscono nella più ampia strategia regionale per il Trasimeno.

Tale strategia comprende la gestione della risorsa idrica, gli interventi sul reticolo idraulico, la manutenzione delle darsene, la navigazione, i dragaggi, la tutela dell’ecosistema e il sostegno alle attività economiche e turistiche. “Il nostro obiettivo non è inseguire l’emergenza, ma costruire soluzioni strutturali affinché il territorio non debba ritrovarsi, nella prossima stagione, ad affrontare le stesse criticità” ribadisce la Regione.

L’Assessora Meloni sottolinea: “La campagna di trattamento per ridurre zanzare e insetti, lanciata dall’Unione dei Comuni, non è altro che un intervento ulteriore che si inserisce negli interventi ripetuti di trattamenti per i chironomidi (stiamo procedendo una volta a settima e che portiamo avanti da mesi con metodo ed obiettivi chiari). Il Trasimeno è un patrimonio dell’Umbria che come vale va trattato“.

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