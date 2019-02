Chironomidi al lago Trasimeno, Leonelli sollecita interventi di contenimento

“La Giunta di Palazzo Donini chiarisca se per il 2019 sono stati programmati interventi per l’eliminazione delle larve, al fine del contenimento dei chironomidi nella zona del Lago Trasimeno”. Lo chiede, annunciano una apposita interrogazione, il consigliere regionale del Partito Democratico Giacomo Leonelli.

Leonelli ricorda di aver già presentato altri atti ispettivi su questo argomento “nel 2016, nel 2017 e nel 2018, sempre sollecitando l’Esecutivo regionale a prevedere un piano annuale di intervento di disinfestazione delle larve degli insetti nei primi mesi dell’anno, quelli più funzionali a tale intervento, ma non risulta ancora chiaro se tale piano sia stato posto in essere o meno”.

“Il problema della presenza di chironomidi nella zona del Lago Trasimeno, come evidenziato anche negli anni passati – spiega il consigliere – comporta danni alle attività economiche, turistiche e ricettive di tutto il territorio del Trasimeno, oltre che problematiche di ordine igienico per i residenti, rendendo necessari, in alcuni casi, interventi da parte di privati cittadini e imprese locali. Se non sottoposti a controllo e contenimento, infatti, i chironomidi rischiano di infestare pesantemente l’area del bacino del Trasimeno durante i mesi estivi, riducendo sensibilmente il potenziale dell’attrattività turistica delle numerose strutture ricettive presenti nell’area lacustre”.

“Trattandosi quindi di un fenomeno ben conosciuto e ricorrente ogni anno – conclude Giacomo Leonelli – è necessario predisporre per tempo un tempestivo intervento degli enti competenti, per evitare che la prossima stagione turistica, in una zona di tale pregio paesaggistico e in un momento in cui ci viviamo un trend di grande ripresa del turismo in Umbria, possa essere inficiata dalla presenza dei fastidiosi insetti”.

