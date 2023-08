Chiosco diventato ristorante in riva al lago, proprietari denunciati

Tuoro, numerose le irregolarità riscontrate da carabinieri forestali, tecnico comunali e dell'Ispettorato di Porto

Sono stati denunciati dai carabinieri forestali di Passignano sul Trasimeno, unitamente ai tecnici del comune di Tuoro sul Trasimeno e l’ispettorato di Porto dell’Unione dei Comuni del Trasimeno, i proprietari di un ristorante in riva al lago. A seguito di un controllo sono infatti emerse numerose irregolarità nel locale.

I reati contestati riguardano la realizzazione di alcune opere edilizie in assenza di permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica nonché occupazione abusiva di suolo pubblico.

Dall’esame delle ortofoto realizzate in diversi anni e dai sopraluoghi effettuati è emersa la realizzazione di opere (ampliamenti, tettoie e pavimentazione) in assenza dei necessari titoli abilitativi.

Nato alcuni anni fa come piccolo chiosco in riva al lago, la struttura ha cambiato proprietario e negli anni è stato ampliato fino a diventare un ristorante.

Dal 2017 la concessione per l’occupazione di suolo pubblico non è stata rinnovata e tantomeno sono stati eseguiti i versamenti per l’occupazione di aree demaniali accumulando così un debito di 17.000 euro nei confronti dell’Unione dei Comuni del Trasimeno.

Il Comune di Tuoro sul Trasimeno avvierà i procedimenti amministrativi per gli abusi edilizi e l’Unione dei Comuni dovrà valutare l’emissione dell’ordinanza di abbandono dell’area occupata irregolarmente con il ripristino dello stato dei luoghi.