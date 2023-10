Chieti, si appropria del denaro di disabile. Denunciato amministratore - Tuttoggi.info

CHIETI (ITALPRESS) – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Chieti ha eseguito il sequestro di beni per oltre 27 mila euro nei confronti di un amministratore di sostegno. In particolare, i Finanzieri della Compagnia di Lanciano, al termine di indagini svolte su delega della locale Procura della Repubblica, hanno accertato che l’incaricato della gestione delle risorse economiche di una donna orfana, affetta dalla Sindrome di Down, con invalidità permanente al 100%, ha reiteratamente distratto somme di denaro di pertinenza di quest’ultima. Gli accertamenti eseguiti sui conti correnti della diversamente abile, sui quali confluivano, oltre ai lasciti dei defunti genitori, anche la pensione di invalidità, l’indennità di accompagnamento e la pensione di reversibilità del padre, hanno consentito di rilevare spese, poste in essere a mezzo bonifici, assegni bancari e utilizzo di carte bancomat, per finalità non autorizzate dal Giudice Tutelare e comunque estranee agli interessi dell’amministrato per l’importo complessivo di euro 27.575,00. Tali evidenze sono state, altresì, corroborate dalle dichiarazioni rese in atti dai titolari degli esercizi commerciali ove le spese risultavano sostenute, i quali hanno confermato come il percettore dei beni/servizi ceduti fosse l’amministratore di sostegno ed in taluni casi anche i figli di quest’ultimo. Determinato l’illecito profitto, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Lanciano, ha emesso apposito sequestro preventivo di tutte le disponibilità finanziarie fino alla concorrenza di euro 27.575,00 (beni mobili ed immobili, titoli di credito, giacenze di conto corrente) facenti capo all’indagato.(ITALPRESS).

trl/gtr