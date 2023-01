Chiesto il processo per le 13 finte guardie | Soldi anche dalla Regione

Il 22 febbraio l'udienza preliminare per le persone che, vestite come poliziotti, facevano multe e si presentavano come guardie zoofile

La Procura di Perugia chiede il processo per 13 persone accusate a vario titolo di falso ideologico, usurpazione di funzioni, truffa aggrava e minacce, a seguito dell’inchiesta sulle finte guardie della fantomatica Sezione speciale di polizia giudiziaria, che operavano in vari comuni dell’Umbria.

Gli indagati facevano parte di un’associazione, con sede in Alto Tevere, accreditata in Regione pur senza avere i necessari titoli, che operava con incarichi di protezione civile in occasione di concerti e altre manifestazioni pubbliche, ausiliari del traffico, assistenza alla popolazione. Alcuni degli appartenenti si erano anche presentati come guardie zoofile.