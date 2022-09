Chiama la polizia per entrare a casa nella ex poi aggredisce tutti, 40enne denunciato

Dopo aver tentato di tranquillizzarlo, gli agenti lo hanno invitato ad allontanarsi. Ma l’uomo, sempre più agitato, ha iniziato ad insultare e a minacciare gli operatori, colpendosi violentemente il volto e il petto.

Nonostante i tentativi di riportarlo alla calma, il 40enne non ha desistito e si è avvicinato ai poliziotti con aria intimidatoria. A quel punto, nel tentativo di contenerlo in sicurezza, dopo una breve colluttazione – nel corso della quale un agente è rimasto ferito – l’uomo è stato accompagnato presso gli uffici del Commissariato di Spoleto per l’identificazione.

Anche nei locali di polizia, l’uomo ha continuato con il proprio atteggiamento aggressivo e autolesionistico al punto che, dopo aver chiamato un parente per cercare di calmarlo, gli agenti hanno richiesto l’intervento del personale del 118 per le cure mediche del caso. Il comportamento ostile del 40enne è proseguito anche nel reparto dell’ospedale, dove gli operatori si erano recati per sincerarsi delle sue condizioni di salute. Per questi motivi, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di minacce, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.