Chiama la Polizia dopo incidente, ma è ubriaco: patente ritirata e auto sequestrata - Tuttoggi.info

La Polizia locale di Orvieto ha denunciato per guida in stato di ebbrezza un 55enne coinvolto in un incidente stradale nella mattinata di venerdì 27 settembre lungo Strada dell’Arcone. Secondo quanto è stato possibile apprendere è stato lo stesso uomo a richiedere l’intervento della Polizia Locale dopo aver travolto con la propria auto la segnaletica posta a terra per segnalare i lavori in corso di un cantiere. All’arrivo della pattuglia l’uomo si è lamentato che quella segnaletica non sarebbe dovuta trovarsi sulla strada, ma gli agenti hanno subito notato evidenti segnali di alterazione alcolica e che il soggetto non riusciva a mantenere un equilibrio stabile ed esponeva le sue ragioni in modo non sempre comprensibile.

Ubriaco record alla guida

Sottoposto all’esame dell’alcoltest è infatti risultato positivo con valori di ben tre volte superiori al limite consentito. Il conducente è stato quindi denunciato per guida in stato di ebbrezza con il conseguente ritiro immediato della patente di guida e il sequestro dell’autovettura.