Che tempo fa? Il meteo per il fine settimana: arriva la neve

La domenica, il tempo sarà instabile sia al mattino che al pomeriggio con nuvolosità irregolare associata a piogge e acquazzoni sparsi. Neve oltre i 1400 metri sui rilievi. Tempo in miglioramento dalla sera con residui fenomeni in Appennino, nevosi oltre i 900 metri.

Meteo nazionale

Molte nuvole in transito per gran parte della giornata sulle regioni settentrionali ma con locali fenomeni solo su Romagna e Alpi orientali, nevosi oltre i 900-1000 metri. Peggiora dalla sera con precipitazioni soprattutto al Nord-Est e neve in calo fino a 500-700 metri.

Temperature minime in calo al Centro-Nord in aumento al Sud, massime in aumento al Nord e in calo al Centro-Sud.