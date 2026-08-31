Chatgpt, Reddit e Roblox devono conformarsi al Digital Services Act - Tuttoggi.info

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Chatgpt, Reddit e Roblox devono conformarsi al Digital Services Act

ItalPress

Chatgpt, Reddit e Roblox devono conformarsi al Digital Services Act

Lun, 31/08/2026 - 13:02

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BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Oggi la Commissione ha designato ChatGPT come motore di ricerca online di grandi dimensioni (Vlose), nonchè Reddit e Roblox come piattaforme online di grandi dimensioni (Vlop), ai sensi del Digital Services Act (Dsa). Questi servizi hanno dichiarato di raggiungere almeno 45 milioni di utenti medi mensili nell’Ue e soddisfano quindi la soglia per la designazione, secondo quanto precisa un comunicato della Commissione europea. A seguito della notifica delle designazioni, questi servizi hanno quattro mesi di tempo, ovvero entro la fine di dicembre 2026, per conformarsi agli obblighi aggiuntivi previsti dal Dsa per i Vlop e i Vlose, come la valutazione e la mitigazione dei rischi sistemici derivanti dai loro servizi e dai sistemi algoritmici relativi alla diffusione di contenuti illegali, agli effetti negativi sui minori, al benessere fisico e mentale degli utenti, ai diritti fondamentali, ai processi elettorali e alla sicurezza pubblica. Con queste designazioni, la Commissione acquisirà poteri investigativi per valutare le funzionalità alla base di questi servizi e, ove applicabile, di qualsiasi sistema correlato. La Commissione ha ora designato 28 piattaforme online e motori di ricerca di grandi dimensioni ai sensi del Dsa. La supervisione e l’applicazione del Dsa sono ripartite tra la Commissione e i coordinatori dei servizi digitali, responsabili dell’applicazione e della supervisione del Digital Services Act negli Stati membri. (ITALPRESS).

Foto: Ipa Agency

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