Chat Pentagono, Waltz si assume piena responsabilità: "Ho sbagliato" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Il Consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Mike Waltz si è assunto la “piena responsabilità” per la creazione della chat nella quale era inserito il giornalista di The Atlantic Jeffrey Goldberg. “Sono stato io a creare il gruppo”, ha dichiarato il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente americano Donald Trump a Fox News parlando della fuga di notizie sui piani militari di Washington in una chat dell’app di messaggistica privata Signal. “Mi assumo la piena responsabilità. Ho creato io il gruppo”, ha detto Waltz.

Nella chat, che includeva il vicepresidente JD Vance, il segretario alla difesa Pete Hegseth, il segretario di Stato Marco Rubio e altre figure di alto profilo, si sono discussi i “dettagli operativi” degli attacchi pianificati agli Houthi in Yemen. Goldberg è rimasto nel gruppo mentre i membri del gabinetto del presidente coordinavano un’ondata di bombardamenti, una violazione straordinaria che secondo i critici metteva a rischio la sicurezza nazionale.

Pressato da Laura Ingraham di Fox News, Waltz ha accettato la responsabilità di avere creato il gruppo Signal, anche se ha continuato a deviare la colpa sostenendo di aver registrato il numero di Golberg sotto un altro nome “per un errore del suo staff”. “Andremo fino in fondo”, ha assicurato aggiungendo di aver chiesto aiuto a Elon Musk. “Con lui abbiamo la migliore tecnologia a disposizione per capire cosa è successo”, ha detto.