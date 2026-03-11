 Champions, oggi Real Madrid-Manchester City - La diretta - Tuttoggi.info
Champions, oggi Real Madrid-Manchester City – La diretta

tecnical

Champions, oggi Real Madrid-Manchester City – La diretta

Mer, 11/03/2026 - 21:03

(Adnkronos) – Torna la Champions League con l’andata degli ottavi di finale. Oggi, mercoledì 11 marzo, è il giorno del big match tra Real Madrid e Manchester City. I Blancos arrivano alla sfida dopo aver eliminato il Benfica di José Mourinho, mentre gli inglesi avevano agguantato la qualificazione diretta agli ottavi, saltando il turno dei playoff in virtù dell’ottavo posto nella fase campionato. Calcio d’inizio alle 21.  

Dove vedere Real Madrid-Manchester City? La partita sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva da Amazon Prime Video. La sfida sarà visibile anche in streaming su Amazon Prime Video. 

La partita di ritorno si giocherà all’Etihad Stadium martedì 17 marzo alle 21.  

