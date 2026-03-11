 Champions League, oggi Psg-Chelsea: orario, probabili formazioni e dove vederla (anche in chiaro) - Tuttoggi.info
Champions League, oggi Psg-Chelsea: orario, probabili formazioni e dove vederla (anche in chiaro)

Mer, 11/03/2026 - 08:03

(Adnkronos) – Torna la Champions League. Oggi, mercoledì 11 marzo, il Psg affronta il Chelsea nell’andata degli ottavi di finale della massima competizione europea. La squadra di Luis Enrique arriva dal successo contro il Monaco nei playoff, valso il passaggio del turno. I Blues avevano invece agguantato la qualificazione diretta agli ottavi dopo il sesto posto nella fase campionato. Ecco orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Psg-Chelsea, in campo stasera alle 21:  

Psg (4-3-3) Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Dro Fernandez; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique 

Chelsea (4-3-3) Sanchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Hato; James, Caicedo, Enzo Fernandez; Palmer, Joao Pedro, Garnacho. All. Rosenior 

Il big match di Champions tra Chelsea e Psg sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport (canale 202 e 252). La partita sarà visibile anche gratis e in chiaro su TV8, canale 8 del Digitale Terrestre. La partita sarà visibile anche in streaming sull’app di Sky Go e Now.  

 

