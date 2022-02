Champions, Block Devils “cannibali” spazzano i turchi 3-0

La Sir batte il Fenerbahce e chiude la Pool Champions a punteggio pieno

I Block Devils “cannibali” non lasciano neanche un set ai turchi e come da pronostico chiudono a punteggio pieno la Pool E di Champions. Grbic ruota tutti gli affettivi disponibili garantendo ritmo gara alla sua rosa, la sfida non è mai in discussione con i padroni di casa che scavano il solco sotto rete (13 muri vincenti contri i 2 del Fenerbahce, 55% di efficienza offensiva contro il 42%), trovano un Anderson spaziale (13 con 2 muri, un ace ed il 67% in attacco per l’Mvp della partita) e tutti (vedi Solè con 10 punti con 4 muri, vedi Plotnytskyi con 8 punti col 71% in attacco, vedi Travica che chiude con 4 acuti a referto) portano il loro contributo per la vittoria finale.

Perugia – Fenerbahce 3-0

25-17; 25-21; 25-17

SIR SICOMA MONINI PERUGIA: Giannelli, Rychlicki 4, Mengozzi 6, Solè 10, Leon 5, Anderson 13, Piccinelli (libero), Dardzans, Plotnytskyi 8, Travica 4, Ter Horst 2. N.e.: Russo, Ricci, Colaci (libero). All. Grbic, vice all Valentini.

FENERBAHCE HDI ISTANBUL: Marouf, Gürbüz 8, Tümer 4, Mousavi 5, Hidalgo 8, Louati 10, Yesilbudak (libero), Mert (libero). N.e.: Ünver, Erden, Kaya, Batur, Sikar, Toy. All. Castellani, vice all. Yilmaz.

Arbitri: Maciej Twardowski – Vladimir Oleynik

LE CIFRE – PERUGIA: 13 b.s., 6 ace, 43% ric. pos., 20% ric. prf., 55% att., 13 muri. FENERBAHCE: 13 b.s., 6 ace, 33% ric. pos., 15% ric. prf., 42% att., 2 muri

Dopo le schermaglie iniziali, i Block Devils piazzano l’affondo sul 15-8. I turchi non riescono ad accorciare e Perugia la chiude 25-17 con il sigillo di Mengozzi.

A inizio secondo set gli ospiti mettono la testa avanti e trovano il break (5-3). Perugia risponde subito e si porta sul 9-7. Il vantaggio aumenta (+4), ma questa volta i turchi non mollano. E si riportano sul -3. A bloccare ogni velleità di rimonta ci pensa però Sole (24-20). E la chiude Plotnytskyi 25-21.

Nel terzo set sul 4 pari i Block Devils spingono sull’acceleratore e piazzano il break che vale il 9-4. La Sir non si ferma e il vantaggio aumenta fino al 15-7. Perugia non si ferma e Mengozzi la chiude 25-17.

Perugia vince la Pool E a punteggio pieno. Venerdì 18 febbraio il sorteggio per sapere come proseguirà il suo percorso in Champions.