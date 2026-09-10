 Ceuta, min. Cultura Spagna "Incomprensibile stop dell'Italia a Schengen" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Ceuta, min. Cultura Spagna “Incomprensibile stop dell’Italia a Schengen”

ItalPress

Ceuta, min. Cultura Spagna “Incomprensibile stop dell’Italia a Schengen”

Gio, 10/09/2026 - 23:03

Condividi su:


ROMA (ITALPRESS) – “Dopo quello che è successo a Ceuta ci aspettavamo una solidarietà europea invece abbiamo ricevuto, da
parte del governo Meloni, non solidarietà ma una risposta antieruropa e la chiusura di Schengen, una cosa incomprensibile”. Lo ha detto Ernest Urtasun Domènech, ministro della Cultura del governo spagnolo a margine di una conferenza stampa con i leader
di Alleanza Verdi Sinistra, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni nell’ambito della terza edizione di “Terra”.
(ITALPRESS)

xc3/col4/gsl

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!