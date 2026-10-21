Cesare Cremonini conquista Londra con “Amateur” - Tuttoggi.info

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Cesare Cremonini conquista Londra con “Amateur”

ItalPress

Cesare Cremonini conquista Londra con “Amateur”

Mer, 21/10/2026 - 11:03

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LONDRA (ITALPRESS) – Cesare Cremonini conquista Londra con una serata sold out all’O2 Shepherd’s Bush Empire.
Nella storica venue londinese, il cantautore ha dato spazio alle nuove sonorità del progetto Amateur, accompagnato da Salmo, Fabri Fibra e Malika Ayane, presenti anche nel disco. Un lavoro che alterna pop melodico, rock e rap. Tra gli elementi centrali del progetto c’è anche il sassofono, che compare in sei brani. “Per me Amateur è come un disco d’esordio” ha detto Cremonini in conferenza stampa. Dal 24 novembre partirà il tour nei palasport italiani.
f51/mgg/gsl

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