Cerqueto, al via lavori per il nuovo (ed eco-compatibile) asilo nido "Snellirà liste d'attesa per accessi" - Tuttoggi.info

La moderna struttura per i bambini da 0 a 3 anni nascerà grazie a 1,3 milioni dei fondi Pnrr, Commodi "Sarà polo scolastico strategico in una delle frazioni più grandi di Gualdo"

Sono ufficialmente iniziati i lavori a Cerqueto (Gualdo Tadino) per la realizzazione di un nuovo asilo nido per i bambini da 0 a 3 anni. Grazie ai fondi intercettati con il Pnrr, per un importo pari a 1,3 milioni di euro, è stato possibile mettere in cantiere un nuovo istituto per la prima infanzia in grado di rispondere all’esigenze educative del territorio.

L’edificio verrà costruito tenendo conto degli importanti indicatori necessari a garantire la sostenibilità ambientale. Sarà di fatto eco-compatibile, a basse emissioni di CO2, efficientato dal punto di vista energetico grazie alle pompe di calore e ai pannelli fotovoltaici in copertura, così da renderlo autosufficiente, oltre a rispettare tutti gli standard inerenti l’abbattimento delle barriere architettoniche. Gli spazi interni consentiranno molteplici soluzioni organizzative grazie alle pareti scorrevoli che garantiranno di gestire al meglio le attività didattiche.

L’asilo nido disporrà, infatti, di sale per musica, didattica, consumazione pasti, riposo, ginnastica, riunioni e di un’aula laboratorio, interscambiabili fra loro, anche in funzione dell’orientamento della luce naturale grazie alla mobilità delle pareti. L’edificio avrà inoltre delle grandi vetrate che daranno luce ed importanza agli spazi interni, oltre ad un’area giochi esterna di circa 400 mq ad implementare l’offerta formativa.

“E’ fonte di grande soddisfazione – ha dichiarato l’assessore ai Lavori Pubblici Jada Commodi – vedere il cantiere avviato. Nascerà un nuovo polo scolastico strategico in una delle frazioni più grandi di Gualdo, dove ci sono già la scuola dell’infanzia, la sala polifunzionale/palestra in procinto di realizzazione e la primaria in fase di progettazione. Avremo a disposizione per famiglie e generazioni future un’area totalmente riqualificata rispondente alle esigenze della cittadinanza, snellendo pure le liste di attesa per gli accessi. Anche quest’anno infatti sono rimasti esclusi dalla graduatoria per il nido comunale 28 bambini”.