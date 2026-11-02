Cerimonia di commemorazione dei defunti alla presenza del Capo della Polizia - Tuttoggi.info

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Cerimonia di commemorazione dei defunti alla presenza del Capo della Polizia

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Cerimonia di commemorazione dei defunti alla presenza del Capo della Polizia

Lun, 02/11/2026 - 16:03

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ROMA (ITALPRESS) – A Roma, presso la Scuola Superiore di Polizia, si è tenuta la cerimonia di commemorazione dei defunti, alla presenza del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani. Alla celebrazione hanno partecipato il Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza con funzioni vicarie, Prefetto Carmine Belfiore; il Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza preposto all’attività di coordinamento e pianificazione, Prefetto Giancarlo Di Vincenzo e il Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Direttore Centrale della Polizia Criminale, Prefetto Raffaele Grassi; il Capo della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza Prefetto Diego Parente; il Questore di Roma Dirigente Generale Roberto Massucci ed il Direttore della Scuola Superiore di Polizia, Dirigente Generale Mario Viola. La cerimonia ha avuto inizio con l’alzabandiera nel piazzale della Scuola, seguita dalla deposizione di una corona d’alloro presso il Sacrario da parte del Prefetto Pisani. Il Capo della Polizia sul libro d’onore presso il Sacrario ha scritto: “La nostra presenza, qui, oggi, affinché il vostro sacrificio non sia dimenticato ma sia costante esempio per tutti noi”. La messa è stata celebrata dal Cappellano della Scuola Superiore, Don Dario Loi. vbo/gtr
(Fonte video: Polizia di Stato)

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