Cerca disperatamente il figlio, lo ritrova senza vita | Indagano i carabinieri - Tuttoggi.info

Redazione

Cerca disperatamente il figlio, lo ritrova senza vita | Indagano i carabinieri

Mer, 22/10/2025 - 17:18

Cerca il figlio e lo ritrova al mattino privo di vita nella zona verde del Piodocchietto, a Passignano sul Trasimeno.

L’uomo ha chiamato il soccorso del personale sanitario del 118 ma per il figlio, di circa 30 anni, non c’era più nulla da fare. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri, che stanno indagando sulle cause del decesso e sulle ultime ore di vita del giovane. Le prime risposte potranno arrivare dall’autopsia disposta dall’autorità giudiziaria.

Si ipotizza l’utilizzo di sostanze stupefacenti, ma non di escludono altre cause. Non è ancora chiaro se al momento del malore fatale il giovane fosse da solo o in compagnia di altre persone.

