Cerca di fuggire, calci e pugni a un poliziotto: arrestato

Dopo essere riusciti a contenere l’uomo, i poliziotti lo hanno sottoposto ad un controllo più approfondito trovandolo in possesso 245 euro in contanti di cui il 43enne, senza occupazione, non è riuscito a fornire alcuna giustificazione.

A quel punto, con non poche difficoltà, è stato accompagnato dagli operatori in Questura per le procedure di identificazione e per ulteriori approfondimenti.

Al termine delle attività di rito, l’uomo è stato arrestato per il reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Su disposizione del pm è stato poi trattenuto presso le celle di sicurezza della Questura di Perugia in attesa del rito per direttissima che si svolgerà mercoledì.