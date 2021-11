“Il centro destra è nato con Silvio Berlusconi, per questo in Sicilia come in Italia non ci può essere centro destra senza Forza Italia”. Così l’assessore regionale all’Agricoltura, Toni Scilla, davanti ad una platea gremita nel giorno del debutto della kermesse del partito a Mazara del Vallo, che si concluderà domenica 14 novembre. vbo/com