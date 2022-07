Centrodestra, Salvini “Chi prende un voto in più indica il premier” - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – Con i risultati del “25 settembre chi prende un voto in più indica alla coalizione, ma soprattutto al Paese, chi prenderà per mano l’Italia nei prossimi 5 anni. La squadra sarà compatta”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, intervistato dal Tg5. Temere la coalizione di centrosinistra? “No, più che coalizione li ci sono tutti contro tutti, Renzi contro Letta, contro Calenda, contro Di Maio, contro Conte. Noi invece badiamo ai temi, gli italiani ci chiedono certezza e verità perchè sono e saranno mesi difficili e non bisogna fare promesse irrealistiche, dobbiamo dire cosa facciamo e dove prendiamo i soldi”, ha aggiunto. Per Salvini i punti prioritari per la Lega sono “lavoro, tasse e sicurezza. Lavoro vuol dire azzerare la legge Fornero e offrire con quota 41 la possibilità a chi ha lavorato per una vita di andare in pensione, flat tax al 15% estesa anche ai lavoratori dipendenti, sicurezza vuol dire bloccare gli sbarchi di migliaia di clandestini che stanno arrivando anche in queste ore”.

