“Io lo dico da sempre che vorrei un’Italia con due partiti, un partito repubblicano e un partito democratico, come negli Stati Uniti, o conservatori e laburisti come in Inghilterra”. Lo ha detto il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, parlando con i giornalisti in merito alla proposta lanciata dal leader della Lega, Matteo Salvini.

