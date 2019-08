Centro storico senza corrente causa lavori, ecco dove e quando

La società ‘E distribuzione zona Umbria’ comunica che giovedì 29 agosto, dalle ore 8 alle ore 11, per effettuare lavori su alcuni impianti, l’energia elettrica verrà interrotta nel centro storico di Gubbio in via Baldassini, via dei Consoli, via Ansidei, via Savelli della Porta e Piazza Grande (mancherà corrente all’ascensore).

Venerdì 30 agosto, invece, dalle 10 alle 12.30, la corrente mancherà in via XX Settembre, via dei Consoli, via Cattedrale e Piazza Grande (compresi gli Uffici del Comune e l’ascensore).

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto si invitano gli utenti a non commettere imprudenze e comunque si raccomanda di non utilizzare gli ascensori. Per ulteriori informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio si può consultare il sito www.e-distribuzione.it.

