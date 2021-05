Centri estivi Marsciano, Comune e Usl ricordano di segnalare l'inizio attività - Tuttoggi

La segnalazione va corredata di apposita documentazione, in conformità alle nuove linee guida emanate dal Ministero della Salute

Tutti i soggetti interessati a realizzare centri estivi sul territorio comunale sono obbligati a darne comunicazione attraverso la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) al Comune di Marsciano e alla Usl Umbria 1.

Nei giorni scorsi il Ministero della Salute ha emanato una ordinanza con la quale entrano in vigore le nuove “linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l’emergenza Covid-19”. Le linee guida interessano, a titolo esemplificativo, fattorie didattiche, centri estivi, scuole musica, laboratori teatrali, ecc.

Rimane inoltre vigente la circolare del Centro operativo comunale di Protezione civile del 23 aprile 2021, indirizzata ai soggetti organizzatori delle attività ludico ricreative e culturali per bambini e minori di 18 anni, in cui vengono indicate alcune prescrizioni aggiuntive.

I soggetti organizzatori possono, quindi, fin da subito, presentare la Scia e la documentazione richiesta, aggiornata e contestualizzata alle nuove norme vigenti, tra cui una relazione con il progetto organizzativo delle attività, le planimetrie e gli attestati di regolarità degli spazi utilizzati, il protocollo sanitario anticovid adottato, il patto di corresponsabilità tra i genitori/tutori del minore e i gestori del servizio.

Il Comune invita gli organizzatori a contattare, per ogni informazione e chiarimento utile, il Centro operativo comunale al numero 3666918705 e, ove possibile, ad inviare la documentazione predisposta a corredo della Scia all’indirizzo l.cioni@comune.marsciano.pg.it in modo da consentire agli uffici comunali di verificare la correttezza delle misure poste in essere ed eventualmente intervenire per farle adeguare alla normativa vigente in tempo utile per l’apertura del centro estivo.

Le misure al momento in vigore (ovvero le linee guida ministeriali e la circolare comunale, fatta salva l’introduzione di future misure regionali) e il modello per la segnalazione di inizio attività con l’elenco dei documenti richiesti sono consultabili sul sito dell’ente all’indirizzo: https://www.comune.marsciano.pg.it/archivio2_notizie-e-comunicati_0_2184.html.