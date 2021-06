Centri estivi, garantite le ore di assistenza per bambini con difficoltà - Tuttoggi

Ampliato dall’assessorato ai Servizi Sociali il monte ore, così da permettere a tutti di recuperare la dimensione della socialità

Con la fine delle scuole stanno partendo in questi giorni i centri estivi promossi da realtà pubbliche e private e dedicati ai bambini di tutte le età.

“Dopo le settimane difficili del Covid – spiega l’assessora ai Servizi Sociali e alle Politiche Giovanili Simona Minelli – è più che mai essenziale che i giovani recuperino la socialità e la dimensione dello stare insieme. Si tratta di un diritto che deve essere di tutti e per tutti: per questo abbiamo deciso di ampliare il monte ore di assistenza scolastica destinate ai ragazzi, così da permettere a tutti di partecipare ai centri estivi”.

“Abbiamo trovato le risorse necessarie per coprire i costi dell’assistenza anche nel tempo estivo, – spiega l’assessore – così da favorire davvero per tutti i bambini il ritorno alla relazione e all’inclusione dopo i mesi difficilissimi che ci lasciamo alle spalle, fatti di lockdown, scuole chiuse, di impossibilità di giocare insieme e condividere esperienze. Con le risorse che mettiamo a disposizione delle famiglie l’amministrazione fa un altro passo nella direzione dell’inclusione e del diritto allo studio e alla socialità per tutti”.