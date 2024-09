Cento di questi Kafka. A Perugia arte, incontri, cinema e teatro per celebrare lo scrittore boemo - Tuttoggi.info

Presentazioni, letture, mostre, live drawing, reading cinema, teatro, un happening di fumetto e un’asta di beneficenza per Emergency, il tutto nel segno di Franz Kafka: prende il via sabato 28 settembre a Perugia, con l’inaugurazione della mostra alle 16 alla Loggia dei Lanari in piazza Matteotti, la seconda edizione di T’immagini!, festa dell’illustrazione, ideata e promossa da associazione MenteGlocale, Carlo Floris, Biblioteca delle Nuvole, Istituto Tedesco di Perugia e Next audiolibri, con il gentile contributo del Goethe-Institut e il patrocinio del Comune di Perugia.

Sabato 28, taglio del nostro e reading dedicato allo scrittore boemo, di cui quest’anno ricorrono i 100 anni dalla morte, che fino al 13 ottobre verrà celebrato con una serie di appuntamenti in giro per Perugia, mentre la mostra (con opere di Marta Addari, Stella Bastianelli, Massimo Boccardini, Sudario Brando, Niki Bravi, Marco Bregolato, Myriam Carmignani, Alessandro Contu, Sara Coppetti, Sara Dealbera, Deborah Fanini, Claudio Ferracci, Roberta Fucci, Francesco Gaggia, Chiara Galletti, Enrico Galletti, Giorgia Kelley, Michele Leombruni, Massimiliano Lorusso, Maicol & Mirco, Valentino Marigo, Saverio Montella, David Montyel, Elisa Paciotti, Benedetta Palazzo, Annamaria Pennazzi, Nazareno Ramoni, Vincenzo Salterini, Cristiano Schiavolini, Vincenzo Sparagna, Natasha Toccaceli, Mattia Torelli, Diana Yasnikovska, Luca Zolfo) sarà visitabile tutti i giorni dalle 16 alle 20.

Il programma completo di 100 di questi Kafka – questo il titolo-tema della seconda edizione di T’immagini! – prevede poi proiezioni cinematografiche allo Zenith di via Bonfigli, in collaborazione con il circolo Lettori sottotraccia (giovedì 3 ottobre alle 18 con il film Possum e giovedì 10 ottobre alle 20.30 con Il processo); lo spettacolo teatrale Oh Gregor, gioco scenico in una stanza a cura dell’associazione culturale Smascherati, martedì 8 ottobre alle ore 21 al Brecht di San Sisto; il laboratorio di scrittura creativa Scrivere il fantastico, a cura di Giulio Mozzi della Bottega di narrazione (info e iscrizioni: info@istitutotedescoperugia.it), lunedì 7 ottobre dalle 16 alle 19 alla Loggia dei Lanari.

T’immagini! 2024 si chiuderà poi con una due giorni alla libreria e spazio culturale POPUP in piazza Birago, venerdì 11 e sabato 12 ottobre, con presentazioni (Luca Ruocco e Ivan Talarico con Niente di nuovo sotto il suolo, Fulvio Risuleo e Tonino Risuleo con NapoliTopor), laboratori di disegno per bambini e bambine, due sessioni di live drawing a cura di Becoming X – Art+Sound Collective e un’asta di beneficenza per raccogliere fondi per i i progetti di Emergency.