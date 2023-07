BOLOGNA (ITALPRESS) – A Bologna 21 nordafricani (18 marocchini e 3 tunisini) sono stati arrestati dalla polizia per traffico di droga. Per sei di questi, l’accusa è di aver costituito un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di cocaina e hashish. Secondo gli investigatori, si arrivava anche a circa 100 consegne di stupefacente al giorno.

