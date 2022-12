Centenario Bacio Perugina, mostra a Panicale - Tuttoggi

Centenario Bacio Perugina, Panicale omaggia lo storico cioccolatino con la mostra "I cimeli della Perugina" per "Una Perugia al Bacio"

A Panicale omaggio ad uno dei marchi storici dell’Umbria. Dalle indimenticabili scatole di latta, alle più commerciali scatole cartonate di oggi, dal ciondolo a forma di bacio in argento, al fermasoldi, al calendario 1921: oltre settecento pezzi provenienti dalla collezione privata Ferraguzzi compongono l’esposizione “I cimeli della Perugina”, presso l’ex Chiesa del Rosario.

Centenario Bacio Perugina

Una mostra allestita in occasione del centenario del “Bacio Perugina” dalla Pro loco di Panicale, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Tutti i pezzi in essa contenuti narrano la storia e l’evoluzione di un prodotto noto e apprezzato in tutto il mondo.