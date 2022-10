Celebrazione laica, poi i funerali: in tanti per l’ultimo saluto a Luka

Il dolore della comunità di Castiglione del Lago per la morte del giovane chef in un incidente a Perugia

In tanti hanno voluto dare l’ultimo saluto a Luka Cifci, lo chef 23enne morto in un incidente stradale a Perugia. Funerale che, proprio per la numerosissima partecipazione degli amici, è stata preceduta da una cerimonia pubbliche che si è tenuta al campo sportivo di Castiglione del Lago. Dove gli amici hanno potuto rendere l’ultimo omaggio, davanti alla bara portata al campo sportivo.

Presente anche il sindaco Matteo Burico, che ha manifestato ancora una volta la propria vicinanza alla famiglia e agli amici di Luka.