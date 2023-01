Celebrato il 45° anniversario della morte di Fausto Dionisi, Medaglia d'Oro al Valor Civile - Tuttoggi

Durante la cerimonia, sulle note del “Silenzio”, in un clima di commozione, è stato deposto un omaggio floreale nella targa in memoria dell’Appuntato Dionisi, restaurata per l’occasione dall’Amministrazione comunale.

“Questa commemorazione vuol essere un segno di profondo riconoscimento – ha sottolineato il Questore – al sacrificio che la Medaglia d’Oro al Valor Civile, Fausto Dionisi, ha compiuto per la sicurezza e la democrazia del nostro Paese”.

L’Appuntato Dionisi è stato ricordato anche Firenze, luogo dove 45 anni fa perse la vita, con una messa in suo suffragio e la deposizione di un omaggio floreale presso la tomba.